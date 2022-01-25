Это крупнейшая клиентская установка систем NVIDIA DGX A100.

Системы NVIDIA DGX A100 стали основой нового суперкомпьютера компании Meta Platforms (Meta), сообщается на сайте NVIDIA. Когда расширение установки завершат в этом году, AI Research SuperCluster (RSC) станет самым быстрым исследовательским суперкомпьютером для обучения ИИ моделей, считает Meta, в нем используется рекордное количество систем NVIDIA DGX A100. Компания намеревается объединить в RSC 16000 графических процессоров NVIDIA A100. По предварительным оценкам, вычислительная производительность на операциях TF32 (TensorFloat-32) достигнет 5 экзафлопс.

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Для построения первого поколения исследовательской инфраструктуры Meta также сотрудничала с NVIDIA, тогда вычислительную систему построили с использованием 22000 графических процессоров NVIDIA V100. С RSC компания рассчитывает повысить до 3 раз скорость обучения NLP моделей и до 20 раз ускорить выполнение задач, связанных с машинным зрением.

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С новой системой Meta планирует обучать большие модели ИИ для применения в различных областях. Например, для голосового перевода, анализа текстов (Natural Language Processing, NLP), изображений и видео в реальном времени, для разработки новых инструментов дополненной реальности, и других задач, выполнение которых проложит путь к созданию технологий для метавселенной.