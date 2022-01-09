Некоторые пользователи посчитали, что компания схитрила на недавней презентации, говоря о преимуществе новых процессоров AMD Ryzen 6000U над предшественниками. У новых процессоров TDP равен 28 Вт, а у старых — 15 Вт.

На недавней презентации компании AMD среди прочего были представлены новые процессоры Ryzen 6000U для ноутбуков. Как и полагается, компания продемонстрировала слайды с красивыми графиками, где новые модели были существенно производительнее предшественников. Однако внимание многих пользователей привлекла информация в сносках, где отмечалось, что при тестировании TDP нового процессора Ryzen 6800U составлял 28 Вт, а старого 5800U — 15 Вт. Конечно, компанию сразу стали критиковать, а все преимущество новых процессоров списали на увеличенный TDP. Данного вопроса коснулись журналисты ресурса PCWorld в недавнем выпуске видео-подкаста The Full Nerd со специалистами AMD (25:45).

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Директор AMD по техническому маркетингу Роберт Хэллок (англ. Robert Hallock) дал понять, что нельзя выдергивать из контекста всей презентации отдельные характеристики и условия сравнения, нужно оценивать всю информацию и новую платформу в целом. Специалист объяснил, что в новых процессорах была проведена большая работа по оптимизации энергопотребления, около 50 нововведений и обновлений было сделано только в вычислительных ядрах, к этому добавляются множественные оптимизации шины Infinity Fabric, контроллеров и алгоритмов. В результате это позволило увеличить TDP новых процессоров до 28 Вт без негативного влияния на автономность, температурный режим, акустические характеристики системы охлаждения и другие параметры платформы, более того, их удалось улучшить. Это и есть одно из главных достижений в новых процессорах. Поэтому сравнивать новые 28-ваттные процессоры и старые 15-ваттные можно и нужно, в этом сравнении и заключается смысл.

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Специалист добавил, что дизайн процессоров предыдущего поколения Ryzen 5000U не был оптимизирован для работы на таком уровне мощности, повышение TDP не позволяло значительно увеличить производительность. Обновленный дизайн Ryzen 6000 позволяет получить полную отдачу от увеличения TDP, что отражается в производительности процессора и встроенной графики. При всем при этом платформа работает эффективнее и позволяет повысить автономность ноутбуков — это достижение, которым компания гордится.