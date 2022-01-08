Кто бы мог подумать в 2017 году.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В конце этого месяца на рынке должны появиться ноутбуки с процессорами Intel 12-го поколения, от флагманских моделей Alder Lake-H ожидают очень высокой производительности и не напрасно. Накануне предсерийный образец ноутбука с процессором Core i9-12900HK был протестирован румынским ресурсом Lab501 и во всех тестах флагман мобильной линейки Intel занял первые позиции. Как отмечает VideoCardz, Core i9-12900HK это 14-ядерный (6P+8E) и 20-поточный процессор с максимальной частотой 5,0 ГГц и разблокированным TDP, последняя особенность присуща только этой модели.

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Например, в Cinebench R20, Core i9-12900HK опередил лучший мобильный процессор Intel предыдущего поколения Core i9-11980HK на 18%, оказался лучше AMD Ryzen 9 5900HX на 29% и даже обошел набравший 6670 баллов AMD Ryzen Threadripper 1950X – 16-ядерную модель для настольных высокопроизводительных платформ с тепловым пакетом 180 Вт. Однако при тестировании ресурсу удалось разогреть новинку Intel до 99°C, а ее пиковое энергопотребление достигало 115 Вт. Модель ноутбука осталась неизвестной, возможно, к началу массового производства охлаждение станет лучше.

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Теперь остается дождаться тестирования ноутбуков на базе процессоров Ryzen 6000 от AMD, компания ответила конкуренту семейством Rembrandt с улучшенной архитектурой, повышенными частотами и поддержкой DDR5. Максимальное количество ядер в новых процессорах Ryzen 6000 не изменилось, их по-прежнему восемь.