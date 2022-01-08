Веб-браузер Microsoft Edge в скором времени может начать использовать возможности дисплеев с переменной частотой обновления (англ. Variable Refresh Rate, VRR), сообщает ресурс Neowin. Один из пользователей сообщества Reddit поделился новой находкой в тестовой сборке браузера Edge Canary — экспериментальной функцией под названием «Повысить частоту обновления экрана при прокрутке» (англ. Boost screen refresh rate when scrolling). Как указано в описании, функция будет использовать для своей работы технологию VRR.
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«Позволяет Windows временно повышать частоту обновления при прокрутке (при условии, что на машине установлена панель VRR и поддерживающий драйвер). Это обеспечивает в целом более плавную прокрутку…»
Сейчас на рынке представлен достаточно большой ассортимент мониторов с дисплеями, поддерживающими технологии динамического изменения частоты обновления AMD FreeSync или NVIDIA G-Sync. Такие дисплеи изменяют свою частоту обновления в соответствии с частотой кадров воспроизводимого контента, обеспечивая большую плавность. Edge может использовать эту технологию для увеличения частоты обновления при прокрутке веб-страниц, что позволит увеличить плавность, возможно, с дополнительными настройками новая функция Edge поможет снизить энергопотребление дисплеев мобильных устройств на статических страницах.