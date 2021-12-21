Это более производительная модель с настоящими ребрами.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Настольные процессоры Intel Core 12-го поколения с заблокированным множителем в коробочном варианте поставки уже попали в руки первых покупателей, что позволяет подробнее познакомиться не только с самими процессорами, но и с новыми системами охлаждения. Ранее в сети появились фотографии кулера RM1 для процессоров с теплопакетом до 65 Вт — это не единственная модель, всего планируется три варианта.

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Очередная находка Twitter-блогера @momomo_us подтверждает существование более производительного варианта RH1. У данной модели все ребра выполнены из металла, в то время как у RM1 боковые ребра являются не частью радиатора, а декоративной конструкцией из пластика. С теплоотводом данная модель должна справляться лучше, ей предстоит охлаждать процессоры Intel Core i9 12-го поколения с номинальным TDP 65 Вт. В кулер RH1 встроена светодиодная подсветка, но пока неизвестно, можно ли ее настраивать. Фотографии работающего кулера также появились на странице пользователя Twitter под псевдонимом @Catsarestillpr1.

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Еще одна модель под названием RS1 пока не успела попасть в руки энтузиастам, данный кулер должен поставляться с процессорами Pentium и Celeron следующего поколения, сообщает VideoCardz.