Портативным игровым консолям в последнее время уделяется все больше внимания, появились новые команды и стартапы, разрабатывающие компактные решения для игр. Одной из причин этого является появление на рынке доступных, производительных и энергоэффективных APU. Лидирующую позицию в этой нише занимает компания AMD, предлагающая отличные процессоры с большим количеством ядер и встроенной графикой Vega.
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Одна из популярных молодых китайских компаний AYANEO ранее в этом году представила консоль AYANEO 2021 PRO с 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 4800H. Теперь компания планирует до конца этого года представить новую версию AYANEO Next. Согласно сообщению в Twitter, информация о ней появится 28 декабря, а пока мы можем лицезреть интригующие надписи High Performance AMD Cores и Cutting-Edge Innovations.
Хотя AYANEO не подтверждает, будет ли новая консоль основана на APU серии Cezanne или Rembrandt, обновление является необходимым в условиях жесткой конкуренции со стороны Steam Deck, а также консоли такого производителя как One X, использующего в своих решениях процессоры Intel Tiger Lake, считает VideoCardz. Вполне вероятно, что новая игровая консоль AYANEO получит APU AMD семейства Rembrandt. По слухам, презентация этих APU состоится на выставке CES 2022 в январе.