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На состоявшейся сегодня трансляции MSI Insider компания представила материнскую плату MEG Z690 GODLIKE для процессоров Intel Alder Lake-S. Плата обладает не только внушительными размерами 305x310 мм (формат E-ATX), но и внушительным функционалом, оснащаясь даже сенсорным 3,5-дюймовым дисплеем M-Vision, который позволяет осуществлять мониторинг и настройку множества параметров. Дисплей подключается через стандартный разъем USB Type-C и может быть снят с платы, что удобно при работе на открытом стенде, для обустройства которого в комплект включены фирменные стойки. По информации ведущих трансляции, компьютерные корпуса, присутствующие сейчас на рынке, не являются полностью совместимыми с платой из-за ее размеров, сейчас MSI работает над специальной версией корпуса.
Материнская плата выпускается ограниченным тиражом и поставляется в наборе с жидкостным охлаждением MSI MEG S360 AIO Liquid и парным комплектом оперативной памяти Kingston Fury Beast DDR5-5200 объемом 32 ГБ, как ожидается, суммарная стоимость набора превысит $2000. В свободной продаже MSI MEG Z690 GODLIKE ждать не стоит, наборы смогут купить только постоянные премиум-клиенты MSI, которые в прошлом уже покупали материнские платы линейки GODLIKE, либо приобрели видеокарты GeForce RTX 3090 или RTX 3080 Ti в исполнении MSI. Страница продукта на сайте компании должна появиться в течение нескольких недель.