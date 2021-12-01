По слухам с китайских форумов, модели заполнят бюджетный сегмент.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Ресурс VideoCardz передает достаточно интересные слухи с китайского форума ChipHell в отношении будущих продуктов AMD. Информация поступает от участника, псевдоним которого в переводе на английский язык звучит как Enthusiastic Citizen. Энтузиаст хорошо известен по тестам инженерных образцов различного оборудования.

Среди прочего сообщается, что компания AMD якобы намеревается вернуть в строй APU с процессорными ядрами на базе архитектуры Zen2, только теперь это будут уже не APU, а обычные процессоры, поскольку встроенное графическое ядро Vega в них отключат. Фактически это модели Ryzen серии 4000G из семейства Renoir, но без встроенной графики. Новое семейство назовут Renoir-X и флагманские модели в него не войдут.

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Данный слух кажется вполне правдоподобным, особенно в условиях текущего дефицита на рынке. Наверняка у компании есть отбраковка, которую можно было бы реализовать. С другой стороны, при текущих ценах на видеокарты хотелось бы увидеть больший ассортимент процессоров с встроенной графикой.