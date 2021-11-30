Слухи о 512 МБ Infinity Cache в следующем поколении видеокарт могут быть вполне реалистичны.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Высококачественные снимки графического процессора AMD Navi 22 от фотографа, известного под псевдонимом Fritzchens Fritz (Twitter @FritzchensFritz), и их анализ от энтузиаста Nemez (Twitter @GPUsAreMagic) были взяты за основу чешским ресурсом Deep in it (Diit) для актуализации данных о плотности быстрого кэша Infinity Cache.

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Инженеры AMD, занятые разработкой процессоров, помогли коллегам из отдела графики интегрировать быстрый кэш 3-го уровня процессоров Ryzen в графические процессоры на базе архитектуры RDNA 2 и добиться его максимальной плотности. По подсчетам Diit, на 1 мм2 приходится около 1,63 МБ кэша, а значит все 128 МБ во флагманском Navi 21 занимают около 78,5 мм2, при общей площади кристалла 520 мм2 это около 15%.

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Как подчеркивает ресурс, при такой плотности слухи о 512 МБ Infinity Cache в графических процессорах следующего поколения RDNA 3 вполне реалистичны. Также специалисты объясняют, почему AMD может выбрать мульти-чип дизайн и использовать для графического процессора 5-нм техпроцесс TSMC, а для чиплетов с кэшем 6-нм. Дело в том, что увеличение плотности памяти SRAM при переходе с 7-нм на 5-нм техпроцесс достигает только 30% и это экономически невыгодно при высокой стоимости производства по 5-нм нормам. Решение с расположением кэша в отдельных чиплетах, изготовленных по 6-нм техпроцессу, должно быть менее затратным.