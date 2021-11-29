Palit представила серию видеокарт ColorPOP с новым цветовым исполнением. Элементы системы охлаждения видеокарт в этой серии покрыты краской «хамелеон» — цвет меняется под углом обзора и зависит от условий освещения. В социальных сетях компания достаточно часто публиковала фотографии решений с необычной окраской и среди них уже неоднократно попадались похожие модели, к слову, тогда вариант называли именно Chameleon.
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Новый дизайн Palit описывает как «космический латте», вероятно, намекая на смесь трех компонентов: «Мистические космические тона будут непрерывно изменяться между тремя основными цветами — зеленым хамелеоном, электрическим синим и ультрафиолетовым, создавая переливы с бриллиантовыми отблесками».
Судя по изображениям, серия ColorPOP основана на зарекомендовавшем себя варианте GamingPRO с массивной трех-вентиляторной системой охлаждения. На кожухе присутствуют зоны с RGB подсветкой, а вентиляторы поддерживают режим полной остановки. Пока в серии ColorPOP компания предлагает видеокарту GeForce RTX 3060 Ti.