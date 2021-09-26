И на 20% быстрее Core i9-11900K.

С приближением запуска нового продукта интернет традиционно наполняется большим количеством слухов. На подходе процессоры Intel Alder Lake и информации об их особенностях все больше. Эта неделя была насыщена результатами Core i9-12900K, процессор отметился в Ashes of the Singularity и Cinebench, продемонстрировав невероятный прирост производительности.

Появились результаты и в базе данных SiSoftware, в данном случае не все так однозначно, новинка может быть как на 50% быстрее своего предшественника, так и медленнее в некоторых сценариях расчетов. В большинстве слухов говорится о высокой однопоточной производительности и теперь на это намекает CPU-Z.

Известный энтузиаст HXL (Twitter @9550pro) нашел на просторах китайской платформы Bilibili предполагаемый результат Core i9-12900K в CPU-Z. Он был опубликован пользователем 老弟一号. Процессор набрал 825 баллов при нагрузке на один поток. Для AMD Ryzen 9 5950X этот результат в базе данных CPU-Z составляет 648 баллов, Core i9-11900K в базе данных CPU-Z отметился результатом 682 баллов, таким образом i9-12900K может быть на 27% и на 20% быстрее соответственно. Никаких данных, подтверждающих, что это именно Core i9-12900K нет, на это намекает лишь индикатор 24 потоков, отмечает VideoCardz, многопоточная производительность скрывается.