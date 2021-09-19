Ширина шины и тип видеопамяти не изменятся в следующем поколении видеокарт AMD и NVIDIA — инсайдер
Инсайдер Greymon55 на своей странице в Twitter @greymon55 опубликовал новые данные о будущих видеокартах AMD и NVIDIA. На этот раз информатор уточнил тип дизайна каждого графического процессора AMD Navi 3X, используемый техпроцесс и основные характеристики видеопамяти.
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По слухам, графические процессоры Navi 31 и Navi 32 получат мульти-чип дизайн. Графические чиплеты изготавливаются по 5 нм техпроцессу, а IO чиплет, обеспечивающий их взаимодействие, по 6 нм. Флагманский чип будет использоваться в совокупности с видеопамятью GDDR6, ширина шины которой составит 256-бит. В видеокартах с графическим процессором среднего класса Navi 32 будет использоваться видеопамять с шириной шины 192 бита, а в видеокартах с младшим 6 нм Navi 33 — с шириной шины 128 бит. Младшая видеокарта при этом должна быть быстрее Radeon RX 6900 XT. Все это означает, что AMD пойдет по пути наращивания объема кэш-памяти Infinity Cache.
Что касается видеокарт NVIDIA на базе архитектуры Ada Lovelace, частота флагманского графического процессора AD102 превысит 2,2 ГГц, он будет изготавливаться по 5-нм техпроцессу и поставляться в комплекте с 384-битной GDDR6X. В следующем поколении инсайдеры обещают двукратный прирост производительности, а если верить представленной информации, производительность видеопамяти остается на прежнем уровне. Означает ли это, что NVIDIA также возьмет на вооружение быстрый кэш L3?
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