Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Недолго осталось до появления на рынке новой платформы Intel LGA1700, презентацию процессоров и объявление о начале продаж ожидают на мероприятии InnovatiON, которое запланировано на 27 и 28 октября.

FMR, Unsplash реклама

Пользователи, желающие обновиться, уже мысленно подбирают комплектующие и наверняка думают, что из нынешней системы можно использовать в новой. Если в вашем распоряжении система охлаждения от Arctic, модель из линейки Freezer 34, Liquid Freezer II, Freezer 50, Freezer i13 X и CO, то сегодня компания подготовила для вас хорошую новость.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

С новым сокетом LGA1700 изменились расстояния между отверстиями на материнской плате, а также изменилась высота установки кулера. Arctic сообщает, что будет готова с середины октября предоставить обладателям перечисленных выше систем охлаждения новые монтажные комплекты бесплатно, для этого нужно предъявить квитанцию о покупке процессора семейства Alder Lake-S. Если нет квитанции, то за крепление придется заплатить, его стоимость 5,99 евро.