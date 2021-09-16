Обладатели процессоров Alder Lake-S бесплатно получат новые крепления для кулеров от Arctic
Недолго осталось до появления на рынке новой платформы Intel LGA1700, презентацию процессоров и объявление о начале продаж ожидают на мероприятии InnovatiON, которое запланировано на 27 и 28 октября.
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Пользователи, желающие обновиться, уже мысленно подбирают комплектующие и наверняка думают, что из нынешней системы можно использовать в новой. Если в вашем распоряжении система охлаждения от Arctic, модель из линейки Freezer 34, Liquid Freezer II, Freezer 50, Freezer i13 X и CO, то сегодня компания подготовила для вас хорошую новость.
С новым сокетом LGA1700 изменились расстояния между отверстиями на материнской плате, а также изменилась высота установки кулера. Arctic сообщает, что будет готова с середины октября предоставить обладателям перечисленных выше систем охлаждения новые монтажные комплекты бесплатно, для этого нужно предъявить квитанцию о покупке процессора семейства Alder Lake-S. Если нет квитанции, то за крепление придется заплатить, его стоимость 5,99 евро.
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