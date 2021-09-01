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На мероприятии Tesla AI Day Илон Маск рассказал о планах создания робота-гуманоида Tesla Bot с искусственным интеллектом для выполнения рутинных бытовых задач. Маск серьезно высказался о намерениях представить рабочий прототип в 2022 году, но некоторые восприняли этот проект как шутку. Однако это не шутка, что в очередной раз подтверждает ресурс Electrek, указывая на все расширяющийся список вакансий, связанных с разработкой Tesla Bot.

Компания расширяет набор инженеров различного профиля, конструкторов, электриков, испытателей, программистов и техников, а также специалистов, занимающихся системами управления, настройкой и программированием встроенных микроконтроллеров. Большая часть вакансий открыта на площадке в Пало-Альто, в месте расположения штаб-квартиры Tesla, но есть исключение.

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Местом работы инженера-испытателя Tesla Bot является площадка Остине, это может намекать на то, что производство робота-гуманоида будет запущено именно там. Сейчас строительство гигафабрики в Остине идет полным ходом, объект должен быть готов до конца года. В Остине запланировано производство Tesla Model Y, Cybertruck, Tesla Semi и новых аккумуляторных элементов типоразмера 4680.

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