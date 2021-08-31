AMD может представить Radeon RX 6900 XTX с чипами памяти 18 Gbps
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Видеокарты на базе отборных графических чипов Navi 21 XTXH были представлены рядом производителей в первой половине года. В готовых системах также были замечены референсные варианты с заводским жидкостным охлаждением, теперь в сети появился слайд из презентации к возможному официальному анонсу еще одной версии флагманской видеокарты Radeon RX 6900, теперь с приставкой XTX. Эта модель также может быть предназначена для сборщиков готовых систем, но есть вероятность, что она будет доступна и для розничной продажи.
Согласно слайду, вычислительная мощность AMD Radeon RX 6900 XTX достигнет 24,93 ТФлопс, что говорит о повышении максимальной частоты до уровня 2435 МГц. Следующее изменение связано с видеопамятью, ее эффективная скорость работы будет увеличена до 18 Гбит/с, что обеспечит хороший прирост пропускной способности по сравнению с существующими решениями на базе чипов 16 Гбит/с. Это отличная новость для майнеров. Очевидно, что энергопотребление видеокарты также увеличится, но информации об этом нет. По предположениям Wccftech, стоит ожидать полного энергопотребления TBP около 350 Вт.
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