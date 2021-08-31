Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

Видеокарты на базе отборных графических чипов Navi 21 XTXH были представлены рядом производителей в первой половине года. В готовых системах также были замечены референсные варианты с заводским жидкостным охлаждением, теперь в сети появился слайд из презентации к возможному официальному анонсу еще одной версии флагманской видеокарты Radeon RX 6900, теперь с приставкой XTX. Эта модель также может быть предназначена для сборщиков готовых систем, но есть вероятность, что она будет доступна и для розничной продажи.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Слив 9700K за копейки со скидкой 19% Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза

Согласно слайду, вычислительная мощность AMD Radeon RX 6900 XTX достигнет 24,93 ТФлопс, что говорит о повышении максимальной частоты до уровня 2435 МГц. Следующее изменение связано с видеопамятью, ее эффективная скорость работы будет увеличена до 18 Гбит/с, что обеспечит хороший прирост пропускной способности по сравнению с существующими решениями на базе чипов 16 Гбит/с. Это отличная новость для майнеров. Очевидно, что энергопотребление видеокарты также увеличится, но информации об этом нет. По предположениям Wccftech, стоит ожидать полного энергопотребления TBP около 350 Вт.