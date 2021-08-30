Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Jonsbo добавила RGB подсветку к шлангам AIO систем жидкостного охлаждения Shadow ARGB Plus

Теперь и шланги переливаются всеми цветами радуги.
[ ] для раздела Блоги
1
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Топовая 3070 Ti супердешево, смотри
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Многие пользователи поддерживают современный тренд превращения системного блока в ярко сияющий и переливающийся всеми цветами радуги объект. Если в прошлом для подсветки был доступен достаточно ограниченный набор компонентов, то теперь диодами оснащены не только практически все комплектующие, но даже провода и шланги. Как раз светящиеся шланги получили системы жидкостного охлаждения класса «все в одном» SHADOW ARGB PLUS компании Jonsbo из Китая.

Источник изображений: Jonsbo

реклама

Светящиеся шланги, пожалуй, одна из главных особенностей дизайна SHADOW ARGB PLUS, она настраивается через фирменное ПО. Подсветкой украшены и вентиляторы, и моноблок с насосом, последний также выделяется панелью с эффектом бесконечного зеркала.

Системы предлагаются в вариантах с радиаторами 240 и 360 мм, в белом цветовом исполнении. Компания обращает внимание на теплообменник с 12 каналами и плотным оребрением для увеличения площади поверхности, медный теплосъемник, использующий 90 ребер общей площадью 120 см2 и вентиляторы, профиль лопаток которых сбалансирован для максимального расхода воздуха — до 71 CFM при скорости вращения 1800 об/мин и уровне шума до 35,7 дБ.

Спецификации: Jonsbo
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

жидкостное охлаждение jonsbo aio
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
16
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
18
Biomutant: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
8
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
34
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
40
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Far Cry New Dawn: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
1
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: август 2021
16

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 40
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi выпустила финальный список из 87 смартфонов, которые получат MIUI 12.5 в 2021 году
4
Microsoft разрешит устанавливать новую Windows 11 на старые процессоры, но с небольшим условием
22
Microsoft удалила из Windows 11 несколько привычных функций, существовавших более 10 лет
60
Актёр Дэйв Джексон случайно раскрыл главного героя GTA 6 – им станет капитан полиции Макклейн
31
Запрет майнинга обрушил цены на видеокарты в Китае – GeForce RTX 3060 за 28 000 р
43
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
279
Battlefield 2042 будут продавать в комплекте с SSD
57
В новой версии PlayStation 5 уменьшили радиатор системы охлаждения
10
Следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 может оказаться значительно дороже предыдущего
57
Знаменитого голливудского актёра Стивена Сигала оштрафовали на крупную сумму за рекламу криптовалют
29
Windows 11 не позволит устанавливать обновления владельцам старых процессоров
42
Microsoft заявила о невозможности установки Windows 11 на процессор Ryzen 5 1600Х и всю первую серию
25
Майнеры скупили почти все GeForce RTX 3070 Ti в РФ, а Radeon RX 6600 XT стала лучшим выбором геймера
101
Детали обновления «Точно в цель» для War Thunder: новая техника, новые графические эффекты и кое-что ещё
9
Блогер выяснил причину уменьшение веса PlayStation 5 новой ревизии
7
Обновлённая версия PlayStation 5 перегревается из-за попытки Sony сэкономить на вентиляторе
37
Тим Кук рассказал о желании покинуть пост главы Apple и уйти на пенсию
18
В России замечены RTX 3080 Ti с 20 Гб видеопамяти
44
Энтузиаст вооружился Unreal Engine 5 и показал, как должен был выглядеть WarCraft III Reforged
2
NexusMods удалили с сайта модификацию, запрещающую играть в Skyrim
8

Популярные статьи

Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
75
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
165
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
16
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Собираем быстрый и недорогой компьютер для учебы и игр в 2021 году
12
Исследование влияния ревизии микрокода CPU в Corona Benchmark
7
Какие комплектующие можно покупать на вторичном рынке, а какие лучше не надо
10
Время покупать ПО для учёбы: Windows 10 за $6.25, MS Office за $23 и полезные утилиты со скидкой 90%
10 простых и полезных советов по установке и настройке Windows 10 в 2021 году
1

Сейчас обсуждают

ev_rus
18:42
С ними так и есть, уже, в определенных задачах. Сейчас лишь базовое второе поколение, стартовое, технология только развивается. Но за ней будущее однозначно, игровой графики, удобство и реалистичное о...
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
ev_rus
18:39
Дурень, дело не в куртке, что ж ты ограниченный такой, что ты к нему привязался. Дело в зарождении технологии графики будущего, которая даст художникам удобство, а нам красивую виртуальную реальность,...
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
wolfire
18:38
смотря за кого играть
Геймер из Германии выбежал на сцену шоу и спросил о GTA 6
ev_rus
18:34
Ты и 7600 не захочешь, за 40 тысяч рублей халяву, ты красный фанат теоретик чатовый болтолог, как тут есть твой друг Миша.
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
DarkShaman
18:33
Реклама шитилинка приправленная очередной ахинеей (рука-лицо)
10 простых и полезных советов по установке и настройке Windows 10 в 2021 году
ev_rus
18:32
Хватит успокаивать себя, смешно же явно. Лучистых игр популярных сейчас уже достаточно, пусть они там лучи в большинстве прикручены частично, но тем не менее. Как и с DLSS игр еще больше. А будет тепе...
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Simon Crebbs
18:31
Насчёт корпуса согласен, можно взять с рук. Насчёт остального это игра в рулетку.
Какие комплектующие можно покупать на вторичном рынке, а какие лучше не надо
Самвел Асатуров
18:27
например?
Microsoft заявила о невозможности установки Windows 11 на процессор Risen 5 1600Х и всю первую серию
Simon Crebbs
18:27
Член комитета нижней палаты по информполитике решил напомнить о себе и выдвинул очередной пустобрехливый законопроект ни о чём, но который определённо создаст сложности простым пользователям видеохост...
В России хотят заняться регулированием рекомендательных алгоритмов соцсетей и видеосервисов
Дмитрий
18:26
Очень нужная вещь. как без этого раньше жили наконец то
Jonsbo добавила RGB подсветку к шлангам AIO систем жидкостного охлаждения Shadow ARGB Plus
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем