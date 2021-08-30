Jonsbo добавила RGB подсветку к шлангам AIO систем жидкостного охлаждения Shadow ARGB Plus
Многие пользователи поддерживают современный тренд превращения системного блока в ярко сияющий и переливающийся всеми цветами радуги объект. Если в прошлом для подсветки был доступен достаточно ограниченный набор компонентов, то теперь диодами оснащены не только практически все комплектующие, но даже провода и шланги. Как раз светящиеся шланги получили системы жидкостного охлаждения класса «все в одном» SHADOW ARGB PLUS компании Jonsbo из Китая.
реклама
Светящиеся шланги, пожалуй, одна из главных особенностей дизайна SHADOW ARGB PLUS, она настраивается через фирменное ПО. Подсветкой украшены и вентиляторы, и моноблок с насосом, последний также выделяется панелью с эффектом бесконечного зеркала.
Системы предлагаются в вариантах с радиаторами 240 и 360 мм, в белом цветовом исполнении. Компания обращает внимание на теплообменник с 12 каналами и плотным оребрением для увеличения площади поверхности, медный теплосъемник, использующий 90 ребер общей площадью 120 см2 и вентиляторы, профиль лопаток которых сбалансирован для максимального расхода воздуха — до 71 CFM при скорости вращения 1800 об/мин и уровне шума до 35,7 дБ.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила