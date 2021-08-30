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Многие пользователи поддерживают современный тренд превращения системного блока в ярко сияющий и переливающийся всеми цветами радуги объект. Если в прошлом для подсветки был доступен достаточно ограниченный набор компонентов, то теперь диодами оснащены не только практически все комплектующие, но даже провода и шланги. Как раз светящиеся шланги получили системы жидкостного охлаждения класса «все в одном» SHADOW ARGB PLUS компании Jonsbo из Китая.

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Светящиеся шланги, пожалуй, одна из главных особенностей дизайна SHADOW ARGB PLUS, она настраивается через фирменное ПО. Подсветкой украшены и вентиляторы, и моноблок с насосом, последний также выделяется панелью с эффектом бесконечного зеркала.

Системы предлагаются в вариантах с радиаторами 240 и 360 мм, в белом цветовом исполнении. Компания обращает внимание на теплообменник с 12 каналами и плотным оребрением для увеличения площади поверхности, медный теплосъемник, использующий 90 ребер общей площадью 120 см2 и вентиляторы, профиль лопаток которых сбалансирован для максимального расхода воздуха — до 71 CFM при скорости вращения 1800 об/мин и уровне шума до 35,7 дБ.