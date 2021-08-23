В новом обновлении Cyberpunk 2077 нашли намеки на появление мультиплеера
реклама
Изначально Cyberpunk 2077 должен был получить онлайн-режим, где игроки вместе могли изучать город Найт Сити и участвовать в различных активностях, как, например, в GTA V. Но все мы знаем, с какими трудностями столкнулся проект на финальных этапах разработки и после релиза. Из-за проблем онлайн версию решили пересмотреть и отложили в долгий ящик, сейчас множество игроков уже скептически относятся к ее возрождению. Однако CD Project продолжает доводить до ума Cyberpunk 2077 и выпускать обновления, в которых нашли надежду на появление мультиплеера.
Новые слухи исходят от известного блогера Тайлера Маквикера, который изучает обновления игр и достаточно часто обнаруживает в них интересные детали. По словам Маквикера, в патче версии 1.3 были заново разработаны некоторые фундаментальные компоненты игрового движка Red Engine, что несколько усложнило работу датамайнерам. Изучение файлов позволило найти упоминание нового многопользовательского режима, что, как предполагается, указывает на возобновление разработки онлайна, но несколько в другом ключе. Также в файлах игры нашли упоминание расширения ep2, которое может указывать на второе крупное DLC.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила