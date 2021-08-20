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С процессорами Alder Lake компания Intel начинает широкое распространение гибридной архитектуры в мобильных и настольных системах. Эта конфигурация потребовала создания нового планировщика и с этой задачей специалисты Intel справились, однако при объединении разных ядер не обошлось без потерь.

Как объясняет ресурс AnandTech, производительные и эффективные ядра обладали разным набором инструкций. Оставив все без изменений пришлось бы разрабатывать дополнительные решения для переноса с эффективных ядер нагрузки, требующей отсутствующих у них инструкций. Чтобы избежать этого, Intel уравняла ядра всех типов по набору инструкций.

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Пришлось отключить AVX512 в больших ядрах и добавить AVX2 в малые. Причем 512-битные блоки FMA физически присутствуют, но задействовать их нельзя, даже если принудительно выключить все эффективные ядра. Отключение AVX512 может негативно сказаться на производительности машинного обучения, поскольку для AVX512 разрабатывались расширения векторной нейронной сети VNNI, ускоряющие работу с вычислениями INT8 и INT16. Но как отмечает AnandTech, Intel разработала версию AVX2 VNNI и работать она будет и с производительными и с эффективными ядрами, что позволит сгладить негативные последствия потери AVX512.