Новый рекорд точности расчета числа Пи установили с процессорами AMD EPYC и огромным объемом памяти
В начале недели университет прикладных наук Граубюндена (Швейцария) сообщил о новом мировом рекорде в точности вычисления числа «Пи». Команда рекордсменов использовала высокопроизводительный компьютер в центре анализа данных, визуализации и моделирования.
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Машина оснащена парой 32-ядерных процессоров AMD EPYC 7542, 1 ТБ оперативной памяти и использовала 38 жестких дисков по 16 ТБ. Как отмечают специалисты, для вычисления числа «Пи» важен объем оперативной памяти и накопителей для временного хранения промежуточных данных и самого числа «Пи». Для последней задачи использовались 4 жестких диска по 16 ТБ. Для временного хранения также важна скорость, поэтому использовался параллельный доступ к файлу подкачки на 34 дисках и это позволило достичь пиковых скоростей 8,5 ГБ/с.
После достижения точности в 62,8 триллионов цифр после запятой, команда университета зарегистрировала достижение. Последние 10 цифр нового числа — 7817924264. Расчет длился 108 дней и 9 часов, что в 3,5 раза быстрее предыдущего рекорда, установленного в 2020 году. Тогда Тимоти Мулликану удалось рассчитать число «Пи» с точностью 50 триллионов знаков после запятой и на это потребовалось 303 дня.
Источники: Университет прикладных наук Граубюндена [1], [2], TechRadar, Wikipedia.
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