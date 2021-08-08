Производство электропикапа Tesla Cybertruck переносится на следующий год
Электропикап Cybertruck и тягач Semi — два амбициозных и долгожданных проекта Tesla. Компания планировала начать поставки электромобилей в этом году, но многое зависело от начала производства новых аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 в достаточном количестве. Судя по информации за последний месяц, работа над ячейками 4680 все еще продолжается.
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Ресурс Insideevs отмечает заявление Илона Маска, сделанное во время обсуждения финансового отчета компании. Специалист говорит, что если бы Cybertruck производился сейчас, то его стоимость достигала бы миллиона долларов, объясняется это дефицитом ячеек 4680. Это уже намекало на высокую вероятность переноса производства Cybertruck и Semi, хотя на тот момент официально это не подтверждалось.
Накануне ситуация прояснилась и теперь точно понятно, что Cybertruck в этом году ждать не стоит, как и электрический тягач Semi. По сообщению Electrek, на странице предварительного заказа Cybertruck появилось уточнение о сроке доступности конфигуратора Cybertruck — он появится перед началом производства в 2022 году. В этом году Tesla должна сосредоточиться на выпуске кроссовера Model Y.
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