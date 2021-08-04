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Встроенная в Windows антивирусная защита получила возможность распознавать и блокировать потенциально нежелательные программы в майском обновлении Windows 10 прошлого года. Нежелательными, как правило, являются программы, содержащие назойливую рекламу или целый набор партнерских приложений.

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Обычно нежелательные программы не являются вредоносными, но неудобства доставить могут, когда пользователь не будет понимать, откуда у него появились рекламные баннеры. По умолчанию блокировка нежелательного программного обеспечения в Windows была отключена, но теперь Microsoft изменяет стандартные настройки.

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Ресурс Windows Latest со ссылкой на официальное заявление Microsoft сообщает, что с начала августа потенциально нежелательные приложения будут блокироваться по умолчанию с помощью защитника и фильтра SmartScreen. Соответствующее обновление получат системы Windows 10 версии 2004 и новее.

Автоматическая блокировка может создать проблемы для обладателей «специфических» программ, но на их счастье возможность отключить функцию сохраняется в параметрах безопасности Windows, нужные настройки находятся в разделе «Управление приложениями и браузером».