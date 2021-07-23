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В Steam можно бесплатно поиграть в Battlefield 1 и получить полезное DLC

Небольшое утешение для тех, кто не может забрать Battlefield 1 на Amazon.
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Судя по вчерашней презентации EA PLAY Live, новый блокбастер Battlefield 2042 будет безумной сборной солянкой, объединяющей все лучшее из предыдущих игр серии. Поэтому EA задолго до запуска Battlefield 2042 продолжает привлекать внимание к предыдущим частям серии: Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield V. Компания устраивает акции, скидки, даже увеличивает число активных серверов.

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Как недавно стало известно, премиум подписчики Amazon могут бесплатно получить Battlefield 1. Этот подарок доступен не для всех и, если подписки Amazon у вас нет, а в Battlefield 1 вы не играли, но хотите попробовать, то это позволит сделать сервис Steam. В Battlefield 1 на площадке Valve можно бесплатно играть еще два дня. А если игра у вас уже есть в базовой версии, то бесплатно можно забрать одно из DLC — Battlefield 1 Shortcut Kit: Vehicle Bundle. Оно откроет доступ к наборам техники и базовому оружию для классов «танкист» и «пилот», но только к тому, которое было доступно в базовой версии игры, дополнительный контент из других DLC оно не откроет.

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