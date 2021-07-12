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Microsoft работает с Google над улучшением API буфера обмена

API «Соленый огурец» улучшит взаимодействие между браузерами, веб-приложениями и нативными приложениями ОС, поддерживая новые форматы и предоставляя более сложные функции.
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Microsoft совместно с Google работают над программным интерфейсом Pickle для совершенствования взаимодействия между браузерами, набирающими популярность веб-приложениями и нативными программами. На данный момент существует ряд проблем при копировании и вставке данных из файлов различных форматов, как объясняет ресурс Windows Latest, браузеры и веб-приложения не имеют полного доступа к содержимому буфера обмена — это и ограничивает возможности копирования и вставки.

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Среди примеров приводится проприетарный формат документов docx, который полностью не поддерживается, что делает невозможным сохранение некоторых аспектов форматирования при вставке, и это как минимум. Pickle Clipboard API позволит легко копировать документы из проводника и вставлять их в Google Docs или Microsoft Word, подчеркивает Windows Latest. Также новые возможности API позволят таким графическим приложениям как SketchUp получить доступ к более сложным функциям буфера обмена, что должно улучшить пользовательское взаимодействие.

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Pickle Clipboard API зависит от буфера обмена операционной системы, в его основе существующий асинхронный API, но обеспечивающий более полный и точный контроль с широкими возможностями для разработчиков при сохранении безопасности и конфиденциальности.

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