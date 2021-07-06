Windows 7 начала отвоевывать позиции у Windows 10 в статистике Steam
Компания Valve недавно выпустила новые данные по оборудованию пользователей Steam за июнь. Неожиданные результаты июньского исследования наблюдаются в разделе используемых операционных систем. Здесь рыночная доля Windows продолжает расти, достигнув 96,57% рынка, увеличение на 0,41% по сравнению с предыдущим периодом, но доля Windows 10 существенно снизилась.
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Windows 10 потеряла 2,5%, а Windows 7 добавила 2,91% для 64-разрядной версии плюс 0,05% для 32-разрядной версии. В мае доля 64-битной Windows 7 составляла 1,97%, в июне доля возросла до 4,88% — прирост составил 147%! Ресурс Genbeta попробовал объяснить это запретом криптовалют в Китае и возвращением множества интернет-кафе к своей основной деятельности и использованию Windows 7, вероятно, на старых машинах.
Другой причиной можно считать анонс Windows 11 и ее системные требования, которые пока отсеивают множество старых систем. Узнав, что старые компьютеры не смогут обновиться до Windows 11, пользователи могли временно вернуться на Windows 7, чтобы проверить обстановку. Ресурсов старая система потребляет меньше и многих не беспокоит отсутствие обновлений и отсутствие совместимости с новыми играми и программами, которые на старом оборудовании, что на «семерке», что на «десятке» — нормально не работают.
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