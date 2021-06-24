Упоминание CS GO впервые обнаружили в библиотеках движка Source 2
CS: GO, киберспортивный шутер от Valve, до сих пор работает на старой версии движка Source. Другие игры компании, среди которых Dota 2, уже достаточно давно были переведены на обновленный Source 2, что открыло достаточно много технологических возможностей, например, появилась поддержка DirectX 11 и Vulkan, несколько улучшилось распределение нагрузки на многоядерных процессорах.
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Также стоит отметить, что FidelityFX Super Resolution, выпущеный AMD недавно, работает с Dota 2, но не работает с CS: GO. Главная причина этого, вероятно, отсутствие поддержки современных графических API. FSR требует, как минимум, DirectX 11, а движок CS: GO работает с 9 версией этого API.
С переводом CS: GO на новый движок все не так просто, слухи об этом ходят уже давно, но до сих пор нет конкретной информации. Бывший разработчик Valve Ричард Гелдрич отмечал, что Source содержит «горы старого кода» и это затрудняет разработку и добавление новых функций. По некоторой информации, Valve не может перенести CS: GO на Source 2 из-за огромного объема работы по адаптации пользовательского контента.
Но очевидно, что рано или поздно игру придется реанимировать. Накануне инсайдер Gabe Follower сообщил, что код, относящийся к CS: GO, впервые появился в библиотеке libengine2, имеющей отношение к Source 2. Скорее всего, это означает, что разработчики все еще работают над переносом игры на новый движок.
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