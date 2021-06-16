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Rockstar Games заявила об окончании поддержки GTA Online на старых игровых консолях Sony и Microsoft. Под удар попали PlayStation 3 и Xbox 360. Свой шаг Rockstar объясняет движением вперед и подготовкой к осеннему запуску продвинутой версии GTA V и ее онлайн составляющей на игровых консолях нового поколения.

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Версии GTA Online для PlayStation 3 и Xbox 360, а также статистические онлайн-ресурсы в социальной игровой платформе Social Club будут закрыты 16 декабря этого года. Отключение статистики затронет и другие игры Rockstar: Max Payne 3 и LA Noire. Доступ к сюжетному режиму всех трех игр сохранится для владельцев старых консолей, изменения коснутся только их мультиплеера. С 15 сентября владельцы PlayStation 3 и Xbox 360 потеряют возможность приобретения карт пополнения внутриигрового счета Shark Cash, но и до этого момента покупка лишена смысла.

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Компания уточнила, что перенос данных персонажа или прогресса невозможен в случае покупки новой версии консоли. Возмещения вложенных средств и потраченного времени компания также не компенсирует, поэтому свое развитие в Лос-Сантосе придется начинать с нуля.