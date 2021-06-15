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Корпус Z5i отличается необычным расположением компонентов и конструкцией, в которой используются изогнутые панели из закаленного стекла, огибающие цельную алюминиевую 5-угольную раму. Внутри корпус разделен на две секции, в одной устанавливается материнская плата mini-ITX и блок питания SFX, в другой — видеокарта длиной до 330 мм, поместятся 3-слотовые модели. Соединение реализовано через удлинитель PCIe 3.0. Более скромные видеокарты позволят установить дополнительный 2,5/3,5″ накопитель, в противном случае количество устройств хранения будет ограничено парой 2,5″ накопителей, устанавливающихся на поперечной пластине.

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Материнская плата располагается панелью ввода-вывода вниз, соответственно все кабели проходят под днищем корпуса, скрываясь от глаз. За счет высокой подставки укладка проводов не вызывает проблем. На задней стенке можно расположить радиатор жидкостной системы охлаждения AIO-исполнения длиной вплоть до 240 мм. На передней панели ввода-вывода Z5i расположена пара USB 3.0 и один USB 3.1 Type-C.



