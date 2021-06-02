Раджа Кодури опубликовал фото графического процессора Intel Xe-HPG DG2 и назвал его «конфеткой»
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Раджа Кодури (Raja Koduri) опубликовал в своем Twitter фотографию графического процессора DG2-512, предназначенного для игровых видеокарт Intel. Маркировка говорит, что чип содержит 512 исполнительных блоков (execution units, EU) или 4096 шейдерных блоков (shading units, SU). По предположениям, этот чип будет флагманским, хотя в ранних слухах появлялась информация о существовании гораздо более производительного образца.
«Xe-HPG (DG2) настоящая конфетка», говорит специалист, подчеркивая продуктивность лабораторных работ, о которых рассказывалось ранее. «Впереди много работы для команды разработчиков программного обеспечения по оптимизации игр и драйверов. Они все очень взволнованы … и немного напуганы».
Точные даты релиза игровых видеокарт Intel остаются в секрете, по неофициальной информации от ряда технических ресурсов, компания планирует 5 графических процессоров, видеокарты на базе младших вариантов появятся к концу этого года, более производительные решения — в первом квартале следующего.
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