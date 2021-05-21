Браузер для геймеров Opera GX стал доступен на Android и iOS
Компания Opera, пожалуй, является единственным разработчиком, представившим веб-браузер, ориентированный на геймеров — Opera GX. На настольных компьютерах эта версия известного всем браузера отличается рядом интересных функций, например, возможностью ограничения потребляемых ресурсов, интеграцией тематических новостных лент, интересным дизайном и прочими особенностями, которые, по данным компании, привлекли около 9 миллионов пользователей.
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На мобильных устройствах браузера Opera GX не было, серьезное упущение, мобильный гейминг прогрессирует и наверняка многие любители игр, использующие Opera GX на ПК, хотели бы увидеть браузер и на своем игровом смартфоне или планшете. Теперь такая возможность есть.
Opera представила Opera GX для Android и iOS. Браузер находится на стадии бета-тестирования, скачать его можно по ссылкам в официальной новости или под видео демонстрации возможностей на YouTube. К основным особенностям компания причисляет настраиваемую кнопку быстрого действия с обратной связью, синхронизацию, в том числе файлов, с помощью функции Flow, а также GX Corner — пространство с новостями индустрии игр, интересными подборками, календарем релизов и другими материалами.
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