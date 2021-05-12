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Cенсор с 18000 CPI и 9 кнопок получила новая универсальная игровая мышь SteelSeries Rival 5

Новая модель подойдет для множества игроков и жанров игр.
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Компания стремилась сделать Rival 5 удобной для игр любого жанра, различного хвата и рук различного размера. По мнению компании, 9 кнопок — это оптимальное количество для универсальной мыши, 5 из них находятся сбоку и расположены для быстрого интуитивного нажатия.

Источник: SteelSeries

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Используется оптический сенсор TrueMove Air, разработанный совместно с PixArt. Разрешение сенсора настраивается с шагом 100 CPI в диапазоне от 100 до 18000. Максимальная скорость и ускорение при использовании фирменных ковров QcK — 400 дюймов в секунду и 40G соответственно. Частота опроса USB — 1000 Гц.

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Основные микропереключатели Golden Micro рассчитаны на 80 миллионов нажатий и обладают защитой от пыли и влаги по стандарту IP54. Вес Rival 5 составляет 85 грамм, размеры 128,8×63,35×28,20 мм (Д×Ш×В). Легкость перемещения обеспечивается двумя тефлоновыми ножками и гибким 2-метровым кабелем с оплеткой из микрофибры.

Мышь получила 10-зонную RGB подсветку PrismSync. Схему из 16,8 миллионов цветов можно настроить вместе со многими другими параметрами через фирменную программу GG, поддерживающую интеграцию с различными сервисами, например Discord. Стоимость грызуна составляет 69,99 евро, как у моделей Aerox 3, Sensei и Rival 310.

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Источник: SteelSeries Blog.

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