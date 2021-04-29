Праздничную версию GeForce RTX 3060 от Colorful можно спутать с RTX 3080 из-за системы охлаждения
Компания Colorful разработала интересный вариант GeForce RTX 3060 под названием iGame Bilibili E-Sports OC. Купить эту видеокарту не удастся, не из-за дефицита, а потому что она будет выпущена в ограниченном количестве для проведения конкурса китайской платформы социальных сетей Bilibili, но дизайн уникального варианта может вызвать интерес.
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Версия iGame Bilibili фактически заимствует дизайн системы охлаждения у эталонных видеокарт GeForce RTX 3080 и 3090 Founders Edition, где вентиляторы расположены на противоположных сторонах видеокарты. Чем обоснован выбор дизайна, непонятно. Вполне возможно, что для конкурса не удалось найти GeForce RTX 3080, поэтому имеющуюся в наличии RTX 3060 сделали похожей на флагмана.
Судя по всему, модель использует эталонную печатную плату, не претерпевшую изменений. Видеокарта получила небольшой разгон до 1822 МГц и на 17 Вт больший TDP.
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