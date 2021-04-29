Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Крупнейший китайский производитель электромобилей, компания NIO, вслед за новостью о выходе на европейский рынок, сообщила о начале строительства грандиозного индустриального парка NeoPark — совместного предприятия NIO и муниципального правительства городского округа Хэфэй.

Парк будет охватывать 16950 акров — эта площадь распределена между производственным сектором, сектором исследований и разработок, жилым комплексом и эко-парком. NeoPark вместит более 10000 научных сотрудников и 40000 технических работников. Первая очередь строительства оценивается в 7,7 миллиарда долларов. Строительство пятой гигафабрики Tesla в Остине, штат Техас, по различным оценкам, составляет 1,1 миллиард долларов, а площадь Gigafactory 5 составляет около 2000 акров, это объекты разного класса, но можно сравнить их для оценки масштабов.

анонсы и реклама Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Большое поступление RTX 3070 в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! 7500р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Производственные мощности кластера позволят ежегодно выпускать 1 миллион электромобилей и аккумуляторные батареи суммарной мощностью 100 ГВт·ч. Для сравнения, в 2020 году производственные мощности Tesla уже достигли 1,050 миллионов электромобилей с тремя фабриками, одна из которых расположена в Китае. После завершения годовой объем валовой продукции NeoPark превысит 77 миллиардов долларов.