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Компания Tesla прилагает все усилия, чтобы электрический пикап Cybertruck превзошел лучшие в мире пикапы. Похоже, что в рамках продолжающейся разработки компания начала тестовые испытания главного на сегодняшний день конкурента Cybertruck — монструозного пикапа RAM 1500 TRX, сообщает ресурс Teslarati.

Присутствие пикапа Dodge на испытательном треке завода во Фремонте зафиксировал оператор-энтузиаст Gabeincal, который регулярно осуществляет арэро-съемку производственных объектов компании Tesla. Пикап, соседствующий на треке с Tesla Model 3 и Model S, очень похож на RAM 1500 TRX, который признается многими лучшим пикапом на рынке — он больше, мощнее и быстрее агрессивного Ford F-150 Raptor.

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Очевидно, чтобы превзойти лучшие в мире пикапы, Tesla имеет смысл сравнить полностью электрический Cybertruck с таким монстром как RAM 1500 TRX. Если сравнивать мощность агрегатов, то V8 двигатель Hellcat в RAM 1500 TRX развивает 710 л.с. По различным оценкам, двухмоторная версия Cybertruck будет обладать мощностью 690 л.с., трехмоторная — 800 л.с.

Ожидается, что производство первых Tesla Cybertruck начнется в этом году.