Baidu создает систему обучения прыжкам в воду на базе искусственного интеллекта
реклама
Компания Baidu внедряет систему обучения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для китайской национальной команды по прыжкам в воду, сообщил ресурс CnTechPost. Технология 3D + AI должна помочь национальной сборной достичь хороших результатов на Олимпийских играх в Токио.
На тренировочных площадках будет развернута система для сбора и организации видеоданных с высокоскоростных камер, которые отправляются в облако Baidu для трехмерной визуализации и интеллектуального анализа.
После обработки ИИ информация доступна для изучения на мобильных терминалах тренировочного комплекса, планшетах и других устройствах в виде трехмерных сцен с реконструкцией поведения тела спортсмена. ИИ визуализирует огромное количество данных, вплоть до трехмерного представления каждого сустава.
реклама
Системой производится интеллектуальная оценка движений и формируются методы обучения и коррекции после анализа сложности и чистоты выполненных акробатических элементов, оценки каждого действия, определения коэффициента его сложности — спортсмен и тренерский штаб получают подробную информацию о прыжке. Кроме помощи профессиональным спортсменам, система накапливает данные и строит модели для обучения юниоров.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила