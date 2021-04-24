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Компания Baidu внедряет систему обучения на базе искусственного интеллекта (ИИ) для китайской национальной команды по прыжкам в воду, сообщил ресурс CnTechPost. Технология 3D + AI должна помочь национальной сборной достичь хороших результатов на Олимпийских играх в Токио.

На тренировочных площадках будет развернута система для сбора и организации видеоданных с высокоскоростных камер, которые отправляются в облако Baidu для трехмерной визуализации и интеллектуального анализа.

Источник изображения: Baidu анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

После обработки ИИ информация доступна для изучения на мобильных терминалах тренировочного комплекса, планшетах и других устройствах в виде трехмерных сцен с реконструкцией поведения тела спортсмена. ИИ визуализирует огромное количество данных, вплоть до трехмерного представления каждого сустава.

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Системой производится интеллектуальная оценка движений и формируются методы обучения и коррекции после анализа сложности и чистоты выполненных акробатических элементов, оценки каждого действия, определения коэффициента его сложности — спортсмен и тренерский штаб получают подробную информацию о прыжке. Кроме помощи профессиональным спортсменам, система накапливает данные и строит модели для обучения юниоров.