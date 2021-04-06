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Сегодня в сети были представлены первые живые фотографии игрового смартфона Lenovo Legion 2 Pro. Как можно увидеть, дисплей лишен вырезов для фронтальной камеры, которые в игровых устройствах только мешают. Для селфи предусмотрен боковой выдвигающийся модуль с объективом 44 МП. С двух сторон фронтальной панели присутствуют широкие рамки — это сделано специально, чтобы смартфон было удобнее держать в руках и не беспокоиться о случайных нажатиях.

Задняя часть симметрична, посередине располагается большой «подиум» где видны логотип Legion с настраиваемой подсветкой и двойная камера с главным объективом OmniVision OV64A на 64 МП. Поддерживается запись видео 8K 30 кадров в секунду и 4K 120 кадров в секунду. Можно заметить один из вентиляторов системы охлаждения Twin-Turbo, второй вентилятор скрывается под кожухом и прогоняет воздух поперек корпуса через специальные отверстия по бокам.

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Также компания сегодня официально сообщила, что Lenovo Legion 2 Pro получил 8 зон для управления: 4 триггера на корпусе и 4 сенсорные зоны на дисплее.