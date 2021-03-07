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Несколько дней назад состоялась презентация новой линейки игровых смартфонов Nubia Red Magic 6. Модель Red Magic 6 Pro поддерживает быструю зарядку мощным 120 Вт проводным зарядным устройством с нитридом галлия, которое, по официальным данным, может зарядить большую двухэлементную батарею емкостью 4500 мАч до 50% за 5 минут.

Китайский ресурс WHYLAB проверил заявленные характеристики Red Magic 6 Pro. Скорость зарядки до 90% составляет 15 минут и 21 минуту для полной зарядки. Отмечается отличный контроль нагрева — максимальная температура составила 37°C. Результаты тестирования скорости зарядки техно-блогера Digital Chat Station оказались близки к данным WHYLAB: 5 минут до 47%, 10 минут до 76%, 15 минут до 93% и 20 минут до 100%. Специалист отмечает, что Nubia Red Magic 6 Pro по скорости зарядки близка к iQOO7.

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В лабораторных условиях у Red Magic 6 Pro оставалось 49% заряда в ходе 5-часового теста на время автономной работы. За 8 часов ожидания аккумулятор потерял 5% заряда. Самая высокая температура, зафиксированная на задней панели Red Magic 6 Pro, составила 36,8°C — отличный результат.