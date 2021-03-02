К 2030 году Volvo будет производить только электромобили
Рынок электромобилей стремительно развивается и все большее число автопроизводителей ставят перед собой амбициозные планы по производству только полностью электрических моделей. Volvo заявила, что к 2030 году планирует отказаться не только от моделей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, но даже от гибридных вариантов, полностью сосредоточившись на производстве электромобилей премиум класса.
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Это решение является частью климатического плана, направленного на минимизацию выбросов углекислого газа. Volvo ожидает поддержки электромобилей на законодательном уровне и ускоренного развития инфраструктуры для развития масштабной сети зарядных станций.
«У автомобилей с двигателем внутреннего сгорания нет долгосрочного будущего» — Хенрик Грин, технический директор Volvo
« … вместо того, чтобы вкладывать средства в сокращающийся бизнес, мы предпочитаем инвестировать в будущее — в электричество и онлайн» — Хокан Самуэльссон, генеральный директор Volvo
Компания развивает программу онлайн-продаж Care by Volvo — электромобиль можно будет купить только дистанционно. Лидеры отрасли уже предлагают решения, когда покупку за несколько минут можно совершить с помощью смартфона, а транспортное средство доставляется с полным пакетом документов прямо к вашему дому.
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