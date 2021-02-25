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Южнокорейская компания SK Hynix, один из крупнейших мировых производителей памяти, заключила контракт с нидерландской компанией ASML на закупку EUV литографического оборудования на сумму 4,8 триллиона вон или 4,34 миллиарда долларов США. Контракт рассчитан на 5 лет и направлен на подготовку к массовому производству чипов памяти следующего поколения [1, 2].

Строительство производственной линии SK Hynix M16 в Ичхоне было завершено 1 февраля. M16 — самая большая из мировых производственных линий SK Hynix с площадью около 57 000 м2. Как ожидается, массовое производство продуктов DRAM четвертого поколения 10-нм (1α) будет запущено на M16 в июне этого года. Сообщается, что в течение года на производственной линии M16 будут установлены две машины для литографии EUV [2, 3].

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ASML и SK Hynix не раскрывают, сколько EUV машин было приобретено на такую большую сумму, предполагается, что их количество может составлять от 30 до 40 единиц, при этом отмечается, что в прошлом году ASML продала 31 EUV машину [3].