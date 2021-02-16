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Возобновляемой энергетике с каждым годом уделяется все больше внимания. В Европе доля электрической энергии, полученной из возобновляемых источников, за прошедший год впервые стала наибольшей, достигнув 38%. Существенная часть электроэнергии вырабатывается ветряными электростанциями (ВЭС).

ВЭС — перспективный источник возобновляемой энергии, но обладающий не самой высокой плотностью ее получения. Необходимо увеличивать эффективность ветрогенераторов, сокращая их количество без потери мощности. Очередной шаг в этом направлении сделала компания Vestas, представив новую морскую ветроэлектрическую установку (ВЭУ) с рекордными характеристиками: диаметр ротора 236 метров, ометаемая площадь 43000 м2, а количество вырабатываемой энергии достигает 15 МВт.

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Компания отмечает, что V236-15 обеспечивает лучшую в отрасли производительность и расширяет границы ветрогенерации до 80 ГВт·ч в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией около 20000 домохозяйств и сократить выбросы CO 2 на 38000 тонн, что эквивалентно 25000 легковых автомобилей.