Компания Vestas первой представила ветрогенератор мощностью 15 МВт
Возобновляемой энергетике с каждым годом уделяется все больше внимания. В Европе доля электрической энергии, полученной из возобновляемых источников, за прошедший год впервые стала наибольшей, достигнув 38%. Существенная часть электроэнергии вырабатывается ветряными электростанциями (ВЭС).
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ВЭС — перспективный источник возобновляемой энергии, но обладающий не самой высокой плотностью ее получения. Необходимо увеличивать эффективность ветрогенераторов, сокращая их количество без потери мощности. Очередной шаг в этом направлении сделала компания Vestas, представив новую морскую ветроэлектрическую установку (ВЭУ) с рекордными характеристиками: диаметр ротора 236 метров, ометаемая площадь 43000 м2, а количество вырабатываемой энергии достигает 15 МВт.
Компания отмечает, что V236-15 обеспечивает лучшую в отрасли производительность и расширяет границы ветрогенерации до 80 ГВт·ч в год. Этого достаточно, чтобы обеспечить энергией около 20000 домохозяйств и сократить выбросы CO2 на 38000 тонн, что эквивалентно 25000 легковых автомобилей.
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