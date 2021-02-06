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Майнинг на мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30-серии набирает обороты. На глазах тают надежды на то, что с видеокартами Ampere можно будет познакомиться хотя бы в составе игровых ноутбуков, поскольку китайские «цифровые шахтеры» отчитываются о хорошей прибыльности и приемлемой окупаемости даже таких устройств.

Unsplash Автор оригинального фото Pierre Borthiry реклама

Достаточно интересную заметку обнаружил ресурс VideoCardz. Участница майнинг пула F2Pool и обладательница новенького ноутбука на базе GeForce RTX 3060 отчиталась о своей гениальной схеме получения бесплатного кофе. Все элементарно просто: подключаете ноутбук к сети и запускаете майнинг Ethereum. Мобильная модель с хешрейтом 46 MH/s за 2 часа пребывания пользователя в кафе заработала 0,00053 ETH, что полностью окупило приобретенный кофе. Интересный лайфхак из-за которого доступ ко всем розеткам скоро будет ограничен.

Источник: Bilibili F2Pool анонсы и реклама RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 дешевле в Compeo.ru RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам RTX 2060 относительно недорого в Компео - смотри цены 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Все больше фотографий майнинг ферм из ноутбуков оказывается в сети, однако интересных технических решений среди них пока нет. Несколько фотографий с китайских тематических ресурсов показывают, что пользователи даже не задумываются об охлаждении, нагромождая ноутбуки друг на друга.