Бесплатный кофе можно намайнить в кафе с ноутбуком на базе GeForce RTX 3060
Майнинг на мобильных видеокартах NVIDIA GeForce RTX 30-серии набирает обороты. На глазах тают надежды на то, что с видеокартами Ampere можно будет познакомиться хотя бы в составе игровых ноутбуков, поскольку китайские «цифровые шахтеры» отчитываются о хорошей прибыльности и приемлемой окупаемости даже таких устройств.
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Достаточно интересную заметку обнаружил ресурс VideoCardz. Участница майнинг пула F2Pool и обладательница новенького ноутбука на базе GeForce RTX 3060 отчиталась о своей гениальной схеме получения бесплатного кофе. Все элементарно просто: подключаете ноутбук к сети и запускаете майнинг Ethereum. Мобильная модель с хешрейтом 46 MH/s за 2 часа пребывания пользователя в кафе заработала 0,00053 ETH, что полностью окупило приобретенный кофе. Интересный лайфхак из-за которого доступ ко всем розеткам скоро будет ограничен.
Все больше фотографий майнинг ферм из ноутбуков оказывается в сети, однако интересных технических решений среди них пока нет. Несколько фотографий с китайских тематических ресурсов показывают, что пользователи даже не задумываются об охлаждении, нагромождая ноутбуки друг на друга.
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