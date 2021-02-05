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В базе данных Евразийской экономической комиссии прошли регистрацию новые видеокарты AMD Radeon от компании ASRock. Это долгожданные модели среднего сегмента, сразу три варианта! В списке присутствует Radeon RX6700 XT ее обычный вариант и RX6600 XT.

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И снова более производительная модель получает меньше видеопамяти. Если XT версии Radeon RX 6700 и RX 6600 оборудованы 12 ГБ видеопамяти, то обычная RX6700 получает всего лишь 6 ГБ. Возможно, позже появится и 12 ГБ версия, но в этом списке ее нет.

Ранее в ЕЭК были зарегистрированы модели Radeon RX6700 XT от GIGABYTE, что вызвало предположения о том, что AMD не планирует представить обычную версию Radeon RX6700 одновременно с XT. Теперь можно надеяться на появление не только двух вариантов RX 6700, но и на совместный выход с ними RX6600 XT — это существенно повышает шансы приобретения новой видеокарты для тех, кто уже давно планирует обновление.

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Точная дата появления видеокарт в продаже неизвестна, ориентировочно модели среднего сегмента появятся в первой половине года, вероятно, в марте. Стоит отметить, что AMD еще не представила свой аналог DLSS под названием Super Resolution, а без него видеокартам среднего сегмента будет очень тяжело в трассировке лучей.