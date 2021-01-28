Отключить видеокарту и не нарушить игровой процесс — у AMD есть решение
В коде обновлений драйверов AMD для Linux была обнаружена интересная функция Duty Cycle Scaling (DCS). Внимание на это обратил специалист ресурса Phoronix, объяснив, что эта функция разработана для точного контроля и удержания рабочих параметров графического процессора, например энергопотребления и температуры, в допустимых пределах.
реклама
Функция предназначена для отключения питания графического ядра при достижении пороговых значений установленных параметров и включении ядра, когда значения контролируемых параметров станут допустимыми.
Интересно то, что цикл отключения и включения графического процессора может длиться менее миллисекунды — это позволило создать асинхронный режим с выравниванием по кадрам, когда графический процессор может отключаться между рендерингом кадров в полноэкранных 3D приложениях и играх.
Как вариант, асинхронный DCS позволит резко сбрасывать температуру графического процессора, не нарушая игровой или рабочий процесс. Однако асинхронный DCS пока невозможно задействовать. Конечно, в первую очередь функция будет полезна для компактных мобильных устройств, но она может поддерживаться и производительными видеокартами, что станет отличным дополнением для режима Radeon Chill.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила