Первые проекты майнинг ферм из ноутбуков уже строятся и тестируются
реклама
Вчера в сети появились тревожные сообщения об испытании в майнинге новых игровых ноутбуков с мобильными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-серии. Результаты RTX 3060 Mobile в майнинге Ethereum оказались достаточно неплохими — потенциал у мобильных видеокарт определенно есть.
Майнинг на ноутбуке, мягко говоря, странная идея. С другой стороны, все зависит от курса криптовалют, если он снова начнет активно расти, то в условиях дефицита видеокарт, даже приобретение ноутбуков для майнинга может быть прибыльным.
Подтвердилась и теория о построении майнинг ферм из плат от игровых ноутбуков. На китайской платформе Baidu пользователи уже опубликовали пост одного энтузиаста, который построил небольшую ферму из ноутбуков с GeForce RTX 3080. О результатах пока не сообщается, однако ясно, что майнеры активно изучают возможность применения ноутбуков для добычи криптовалют и все зависит от того, вернутся ли цифровые активы к восходящему тренду.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила