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Pixabay На основе фото rubns28

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Вчера в сети появились тревожные сообщения об испытании в майнинге новых игровых ноутбуков с мобильными видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-серии. Результаты RTX 3060 Mobile в майнинге Ethereum оказались достаточно неплохими — потенциал у мобильных видеокарт определенно есть.

Майнинг на ноутбуке, мягко говоря, странная идея. С другой стороны, все зависит от курса криптовалют, если он снова начнет активно расти, то в условиях дефицита видеокарт, даже приобретение ноутбуков для майнинга может быть прибыльным.

Twitter @harukaze5719 Источник: Baidu анонсы и реклама RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3070 в Compeo.ru - дешевле чем везде Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде RTX 3070 в XPERT.RU Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Подтвердилась и теория о построении майнинг ферм из плат от игровых ноутбуков. На китайской платформе Baidu пользователи уже опубликовали пост одного энтузиаста, который построил небольшую ферму из ноутбуков с GeForce RTX 3080. О результатах пока не сообщается, однако ясно, что майнеры активно изучают возможность применения ноутбуков для добычи криптовалют и все зависит от того, вернутся ли цифровые активы к восходящему тренду.