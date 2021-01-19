Ethereum демонстрирует параболический рост объема операций, опережая Bitcoin на $3 млрд за сутки
Ethereum занимает вторую позицию в рейтинге криптовалют по рыночной капитализации. С начала года курс ETH демонстрирует более выраженную тенденцию к росту, чем BTC. Пока главная мировая криптовалюта сталкивается с серьезным сопротивлением, Ethereum движется в направлении к новому рекорду.
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Специалист аналитического портала Messari Crypto, Райан Уоткинс (Ryan Watkins), отметил на своей странице в Twitter @RyanWatkins_, что динамика ежедневного объема операций с Ethereum стала параболической и за последние сутки было совершено транзакций на $12 млрд, что на $3 млрд больше, чем у Bitcoin. Будущее Ethereum еще никогда не было настольно оптимистичным, подчеркивает аналитик в дальнейшем обсуждении.
Аналитический ресурс Santiment в Twitter @santimentfeed сообщает об уходе ETH с бирж и рекордном скоплении криптовалюты на оффлайн кошельках крупных держателей, что очередной раз предвещает усиление бычьего тренда Ethereum. По различным прогнозам, криптовалюта может начать серьезный подъем и вплотную приблизиться к $3 тыс, закрепившись на уровне $2,8, сообщает Bitcoinist со ссылкой на @TheCryptoCactus.
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