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Привлекательные курсы криптовалют и высокая вероятность дальнейшего роста рынка заставляют майнеров скупать любые пригодные для добычи устройства и строить фермы из десятков и даже сотен видеокарт, но эти мощности выглядят смешными по сравнению с гигантскими майнинг фабриками крупных компаний.

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По мнению ряда источников, в Иране майнинговая лихорадка способствует нарушению энергоснабжения целого ряда городов. Вероятно, причина не только в майнерах, нагрузка выросла в зимний период и в связи с рядом других мер, однако энергопотребление некоторых ферм достигает действительно огромных значений — сотен мегаватт. Власти уже закрыли майнинг-фермы крупных инвестиционных компаний с энергопотреблением около 600 МВт·ч. Ресурс Coindesk уточняет, что, кроме этого, за последний месяц в общей сложности были закрыты более 1600 незаконных ферм.

Деятельность одной из ферм мощностью 95 МВт·ч была остановлена из-за нелегального подключения к субсидированным государственным поставщикам электроэнергии и незаконного использования льготных тарифов. Tasnimnews сообщает о конфискации 45000 интегральных схем ASIC. Месячная выручка такой фермы могла составлять десятки миллионов долларов.