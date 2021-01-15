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Цифровая площадка Humble Bundle начала бесплатную раздачу отличной стратегической игры. Ключ активации, который может получить любой желающий после регистрации, предназначен для Steam.

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В раздаче участвует Bomber Crew — стратегическая игра-симулятор, где вам предстоит управлять тяжелым бомбардировщиком. Глядя на мультяшную графику Bomber Crew, можно подумать, что это аркада для детей, однако впечатление обманчиво. Bomber Crew отличается напряженным игровым процессом, где требуется грамотное планирование, концентрация, внимательность и многозадачность.





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Игрок должен проводить тщательную подготовку перед каждым вылетом, грамотно формируя экипаж из 7 человек и подготавливая бомбардировщик. Достичь цели под атаками противника очень сложно, вам потребуется уберечь экипаж, чтобы контролировать множество систем бомбардировщика и поддерживать состояние боевой машины, распределяя множество задач между членами экипажа.

В Steam игра получила очень положительные отзывы, а ее стоимость составляет 435 рублей — неплохой подарок. В игре есть достижения и коллекционные карточки, необходимые для получения значков и повышения уровня профиля Steam.

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Страница раздачи: Humble Bundle