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После достижения $42 тыс. курс биткоина начал резко снижаться. К вечеру 11 января самая популярная криптовалюта упала до $30,3 тыс., обрадовав многих скептиков: «наконец то пузырь лопнул». Однако утро сегодняшнего дня стало благоприятным для всех держателей криптовалюты — биткоин стремительно начал отыгрывать позиции и вырос уже на $6 тыс. На момент написания криптовалюта торгуется на отметке $36 тыс.

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Дорожают и альткоины, которые до сегодняшнего дня также показывали отрицательную динамику. Вырос курс Ethereum и ряда других криптовалют, а капитализация рынка снова взяла уверенный курс к отметке $1 трлн.

Аналитики с самого начала предполагали, что после очередного рекорда последует отскок, но рост возобновится с новой силой. Известный крипто-инвестор, трейдер и аналитик Михаэль ван де Поппе (Michaël van de Poppe) отмечал в своем Twitter @CryptoMichNL, что временный минимум биткоина составит $33 тыс, однако курс все-таки опустился ниже. По прогнозам аналитика, для начала уверенного движения к следующему рекорду биткоин должен преодолеть отметку $38 тыс.