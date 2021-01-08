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Новый 8-ядерный процессор PHYTIUM D2000 от компании Tianjin Phytium Technology предназначается для компактных и полноразмерных систем потребительского сегмента. D2000 основан на архитектуре FTC663, совместимой с ARMv8 и обладающей рядом улучшений, поддержкой ASIMD и алгоритмов шифрования, специфичных для Китая.

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Ядра работают на частоте 2,3-2,6 ГГц при TDP 25 Вт. На каждую пару ядер приходится кеш L2 объемом 2 МБ, также предусмотрены 4 МБ кеша L3. Процессор основан на 14-нм техпроцессе, имя изготовителя не разглашается, это может быть SMIC или UMC.

Источник: HKEPC

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Поддерживается 128-битный интерфейс памяти LP/DDR4-3200, 34 линии PCIe 3.0 с возможностью деления на 6 портов по формуле 4×8+2×1 и джентльменский набор интерфейсов для подключения внешних модулей.

Компания увеличила производительность до 75% по сравнению с предыдущим поколением 4-ядерных FT2000, которые были замечены даже в игровых ПК. В пакете Spec2006 процессор набирает 97,45 баллов в INT-операциях, в FP — 94,62 балла. По данным на сайте Spec, эти результаты сопоставимы с некоторыми моделями Intel Xeon на базе Skylake.

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Источник: Tom's Hardware, HKEPC, ITHome