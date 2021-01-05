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Ресурс Cowcotland назвал сроки появления видеокарт AMD Radeon среднего сегмента. Стоит напомнить, что следующими пополнить семейство BigNavi должна Radeon RX 6700 и ее XT версия. Характеристики этих моделей до сих пор не подтверждены официально.

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По слухам, с высокой точностью предсказавшим характеристики флагманов 6000-серии, Radeon RX 6700 будут основаны на графическом процессоре NAVI22, который несет в себе до 40 вычислительных блоков или до 2560 потоковых процессоров. Как и старшие модели, RX 6700 будут отличаться высокими частотами и отменным разгонным потенциалом.



Появиться в продаже видеокарты должны к концу первого квартала. Достаточно предсказуемая дата с учетом китайских национальных праздников. По неподтвержденной информации, на конец марта уже запланировано появление в продаже процессоров Intel Rocket Lake-S, части моделей NVIDIA GeForce RTX 3060, возможно, нового флагмана RTX 3080 Ti и множества других новинок. Середина весны обещает быть интересной.

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Возвращаясь к предполагаемым характеристикам, также стоит напомнить, что видеокартам приписывают 12 ГБ видеопамяти GDDR6 с 192-битной шиной данных. «Узкая» шина намекает на сохранение в чипе быстрого кэша Infinity Cache, но неизвестно, сохранится ли его полный объем в 128 МБ.

Источник: Cowcotland