Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASUS тизерит новые поколения игровых ноутбуков ROG и TUF Gaming

Новый дизайн, производительная система охлаждения и тонкая конструкция.
[ ] для раздела Блоги
1
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
RTX 3070 <b>по цене</b> 3060 Ti - надо брать
RTX 3070 - цена упала еще
Еще одна 3070 с большой скидкой
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Декабрь прошлого года был насыщен новостями о скорых анонсах целого ряда новых процессоров и видеокарт. Среди них и высокопроизводительные мобильные решения от Intel, AMD и NVIDIA. Множество новинок будет показано на выставке CES 2021, виртуальные двери которой откроются 11 января, в следующий понедельник.

реклама

Компания ASUS уже привлекает внимание любителей игровых ноутбуков своими новыми линейками ROG и TUF Gaming, выпуская несколько небольших тизеров. Ресурс VideoCardz обращает внимание, что компания серьезно переработала дизайн новых моделей и исправила ошибки прошлых серий TUF Gaming, которые отличались не самым удачным охлаждением и качеством.

TUF Gaming. Источник: Twitter @ASUS

Уже в тизере ASUS демонстрирует, что система охлаждения TUF Gaming была переработана — видны 5 толстых тепловых трубок, два вентилятора и оптимизированное расположение воздушных каналов, выбрасывающих горячий воздух в 4 направлениях.

анонсы и реклама
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
<b>RX 6900XT Asrock кардинально дешевле чем везде</b>
RX 6800 XT до 30% дешевле в XPERT.RU чем везде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
RTX 3070 за копейки в Compeo.ru
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Новая 6800XT Sapphire дороже 100 000р - смотри цену
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

Также демонстрируется переработанный дизайн, тонкий корпус, но более подробные технические характеристики не раскрываются, вероятно, ноутбуки будут основаны на процессорах AMD Ryzen Cezanne серии 5000H и дискретной графике NVIDIA.

Источник: Twitter @ASUS @ASUS_ROG

Демонстрация ноутбуков ASUS состоится на второй день выставки CES — 12 января.

реклама

Источник: VideoCardz, Twitter @ASUS, Twitter @ASUS_ROG

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

asus the ultimate force asus tuf
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
9
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
18
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
22
Игровая индустрия: итоги 2020 года — основные номинации
14
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх Strange Brigade и World War Z
11
Обзор и тестирование корпуса XPG Battlecruiser
7
Битва процессоров: Pentium G6400 VS Pentium G5600F VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
15
Деньги вперед: главные игры января 2021 года
17
Тестирование четырех поколений процессоров в играх F1 2018 и F1 2019
3

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 96
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2020
22 декабря 2020 29
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны доходы большой фермы из видеокарт GeForce RTX 3080 – сроки окупаемости и расходы
26
Redmi Note 9 Pro сильно подешевел – игровой CPU, 64 Мп камера и NFC с новогодней скидкой в 4 000 р
15
Процессоры Ryzen 5000 вернулись в российские магазины – цены почти соответствуют рекомендованным
124
Core i5-10600KF продолжает дешеветь - цена уже в 1.5 раза ниже, чем у прямого конкурента Ryzen 5600X
196
Обновление Windows 10 21H2 принесёт серьезные визуальные изменения
38
11 смартфонов Xiaomi 2018 года получат прошивку MIUI 12.5
+
Цена Ethereum подскочила до 920$ - видеокарты среднего ценового сегмента начали исчезать из продажи
95
NVIDIA готовит ещё одну линейку видеокарт GeForce RTX 3070/3080 Super с 16 Гб быстрой памяти GDDR6Х
49
Сроки выхода первых дополнений к Cyberpunk 2077 сдвигаются к лету, а онлайн переносится на 2022
32
Доля процессоров AMD Ryzen в декабре упала на 30%, а эксперты винят во всём Cyberpunk 2077 – Steam
62
10-ядерный Core i9 10900К и все остальные процессоры текущего поколения не получат поддержку PCIe 4
30
Курс Bitcoin уже приближается к 35 000$, а Etereum преодолел рубеж в 800$ - бум майнинга наступил
71
Графика в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 нереалистична – картинка в игре будет уровнем ниже
37
Первые фото материнской платы Z590 от MSI — один слот M.2 неработоспособен с процессорами i3
54
Bitcoin поставил новый рекорд стоимости в 31 500$ - цены видеокарт уже вдвое выше рекомендованных
144
Bethesda оставила игрокам еще один намек на место действия The Elder Scrolls 6
3
Call of Duty: Warzone — игроки жалуются на оружие DMR 14
6
Илон Маск ожидал банкротство Tesla в 2020 году, но этого не случилось
20
Видеокарты AMD RDNA 4 будут основаны на технологии чиплетов
15
S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на PS5 - культовая игра станет эксклюзивом платформ Microsoft
39

Популярные статьи

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
18
Процессор Intel Xeon E3-1240 v3 против i5-4690K: сравнение производительности
35
3D принтеры - заводы будущего
24
12 способов увеличить fps в играх без усилий, или простые правила ускорения ПК за разумные деньги
21
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
9
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
5

Сейчас обсуждают

Александр Тетюшин
17:19
Майнер хуже пи@ора
Майнинг бьет рекорды прибыльности — видеокарты снова в дефиците
malecifist
17:18
Редактору: ну давай, ещё (поправочка) 4й раз одну и ту же новость пропусти
Стали известны доходы большой фермы из видеокарт GeForce RTX 3080 – сроки окупаемости и расходы
sevik68
17:17
на whattomine.com и близко нет 30 тысяч на одну 3080, где глаза у автора?
Майнинг бьет рекорды прибыльности — видеокарты снова в дефиците
malecifist
17:16
Да чё им объяснять? Школоло не может в игры, да и если бы карточки не взлетели в цене, то такие, как это всё-равно их не купят. Таким лишь бы говно на вентилятор по любой причине
Стали известны доходы большой фермы из видеокарт GeForce RTX 3080 – сроки окупаемости и расходы
Renegade1979
17:15
DXR 1.1 поддержка, это слышал, какие еще ядра?
Некоторые пользователи смогут получить S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно – для игры анонсирован Raytracing
Лучезарная Куртка
17:14
с подключением! Уже 2021. Или ты весь год бухал?
Некоторые пользователи смогут получить S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно – для игры анонсирован Raytracing
omoikane
17:12
Ты там ток с пещеры вылез :D Новости такие всем сообщаешь странные, амд указывает блоки(на дискретках), а у тебя нет :D Не могут паскали, совсем, даже если с 6800 сравнить, не близко.
Некоторые пользователи смогут получить S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно – для игры анонсирован Raytracing
Aleksey
17:11
Т.е. если я использую проц для рендеринга, майнинга, видеокодирования или любой другой ресурсоемкой задачи, то i7-11700 будет работать только на базовых 2,5 ГГц !? И ему будут стучать снизу восьмиядер...
10-ядерный Core i9 10900К и все остальные процессоры текущего поколения не получат поддержку PCIe 4
Renegade1979
17:10
На соснольках же не Нвидия, а у АМД не слышно ни про какие ядра для лучиков, а раз так то такой рейтрейсинг может работать даже на паскалях
Некоторые пользователи смогут получить S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно – для игры анонсирован Raytracing
hellbkade777
17:10
ну дак а че ты, возьми ту "картинку" и скрин из трейлера и сравни, там и кисти и склейки вылезут. Этот "тизер геймплея" и особо разбирать не надо, по нему видно что он сделан на анриле, как и всё до э...
Некоторые пользователи смогут получить S.T.A.L.K.E.R. 2 бесплатно – для игры анонсирован Raytracing
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем