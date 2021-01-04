ASUS тизерит новые поколения игровых ноутбуков ROG и TUF Gaming
Декабрь прошлого года был насыщен новостями о скорых анонсах целого ряда новых процессоров и видеокарт. Среди них и высокопроизводительные мобильные решения от Intel, AMD и NVIDIA. Множество новинок будет показано на выставке CES 2021, виртуальные двери которой откроются 11 января, в следующий понедельник.
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Компания ASUS уже привлекает внимание любителей игровых ноутбуков своими новыми линейками ROG и TUF Gaming, выпуская несколько небольших тизеров. Ресурс VideoCardz обращает внимание, что компания серьезно переработала дизайн новых моделей и исправила ошибки прошлых серий TUF Gaming, которые отличались не самым удачным охлаждением и качеством.
Уже в тизере ASUS демонстрирует, что система охлаждения TUF Gaming была переработана — видны 5 толстых тепловых трубок, два вентилятора и оптимизированное расположение воздушных каналов, выбрасывающих горячий воздух в 4 направлениях.
Также демонстрируется переработанный дизайн, тонкий корпус, но более подробные технические характеристики не раскрываются, вероятно, ноутбуки будут основаны на процессорах AMD Ryzen Cezanne серии 5000H и дискретной графике NVIDIA.
Демонстрация ноутбуков ASUS состоится на второй день выставки CES — 12 января.
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Источник: VideoCardz, Twitter @ASUS, Twitter @ASUS_ROG
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